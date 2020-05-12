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12 May 2020 14:59

Ermenistan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 538'e yükseldi

Ermenistan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 538'e yükseldi

Ermenistan Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde ülkede 146 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

12 Mayıs günü saat 11:00 itibarıyla Ermenistan’da koronavirüs hasta sayısı 3.538 olarak açıklandı. Ermenistan Sağlık Bakanlığı’nın Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nden edinen bilgiye göre, son 24 saat içerisinde ülkede 146 yeni vaka tespit edildi.

Şimdiye kadar Ermenistan’da toplam 33.313, son bir günde ise 752 koronavirüs testi yapıldı. Şuanda tedavi gören hasta sayısı 2.042, iyileşen hasta sayısı 1.430. Son bir günde iyileşen hasta sayısı 71, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hasta sayısı ise 1. Toplam Ermneistan’da Covid-19’dan hayatını kaybeden kişi sayısı 47’ye ulaştı.

Bunun dışında, salgın döneminde virüs teşhisi konulan toplam 19 vatandaşın da başka hastalıklardan öldüğü öğrenildi.

Kaynak: Ermenihaber

News Code 1886433

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