İran’ın 1.6 milyar dolarlık mal varlığı serbest bırakıldı

ABD'nin asılsız iddialarla yağmalamak istediğini İran’a ait dondurulmuş 1.6 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılmasına karar verildi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, bugün yaptığı açıklamada Lüksemburg’da bir mahkemenin İran’a ait dondurulmuş 1.6 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılmasına karar verdiğini belirterek, bu mal varlığının İran’ın 11 Eylül saldırılarına dahil olduğunu iddia eden davacılara da tazminat olarak ödenmesinin engellendiğini açıkladı.

New York'ta bir mahkeme 2012'de aldığı kararda, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarıyla ilişkili olduğu iddiasıyla İran'ın 7 milyar dolarlık mal varlığına el konularak saldırının kurbanlarının ailelerine tazminat olarak verilmesine hükmetmişti.

Mahkemenin kararının ardından aileler, İran'ın Avrupa'da dondurulan mal varlıklarına erişim izni alabilmek için İngiltere ve Lüksemburg'da dava açmıştı.

Saldırıları soruşturan uzmanlar ise İran'ın saldırılarda dahli olduğuna ilişkin bir delil bulamamıştı.