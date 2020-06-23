Suriye'den Türkiye'ye: Eninde sonunda biz kazanacağız

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, bugün düzenlenen basın toplantısında Mike Pompeo ve James Jeffrey’nin Sezar Yasası hakkındaki açıklamalarının, yalancı korosu olduklarını doğruladığını, çünkü Suriye halkının çıkarlarını isteyen herkesin ekmeği üzerinden komplo kurmaması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, “Suriye’de, bizler 1978’den bu yana Caesar Yasası’na yol açan ve çeşitli isimler altında uygulanan tek taraflı yaptırımlarla uğraşmaya alışkınız” dedi.

Muallim “bu yasanın ulusal ekonomimizi ilerletme, kendi kendine yeterliliği sağlama, çeşitli alanlarda dost ve müttefikler ile işbirliğini derinleştirme ve teröre karşı mücadelemizin durmaması için bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini” vurguladı.

Libya meselesiyle ilgili olarak Muallim, Suriye’nin ulusal orduyu ve Libya kurumlarını desteklediğini ve Libya topraklarının birliği, bütünlüğü ve egemenliği için çaba gösterdiğini söyledi.

Muallim, Suriye’nin Filistin halkıyla birlikte olmaya devam ettiğini, İsrail işgalinin Batı Yaka’dan toprak katma planlarının reddettiğini ve İsrail’in işgal altındaki tüm Arap topraklarından çekilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı, Suriye’nin ulusal güvenliklerini desteklemek için Mısır’daki kardeşlerle birlikte durduğuna işaret ederek, ABD’nin (İsrail) çıkarlarını savunduğunu ve bölgeden çıkışının zorunlu olduğunu belirtti.

Muallim, “Türkiye Suriye’de toprak işgal etmiş, tarih dersleri bize özgürlükleri ve egemenlikleri için mücadele eden halkların, ne kadar sürerse sürsün, en sonunda kazanacaklarını öğretti” diye vurguladı.

Muallim, sözde Sezar Yasası’nda istisnaların bulunmadığını Amerikalıların da sağlık ve gıda maddelerini istisna kıldığını dediklerinde de yalan söylediklerini ifade etti.

Muallim geleceği hakkında tek söz sahibinin Suriye halkı olduğunu, ne Trump, ne Pompeo ne de Jeffry’nin bununla ilgili söz haklarının bulunmadığını vurgulayarak, Suriye halkının anayasasına kimsenin müdahale etmesine izin verilmeyeceğini, isteklerini ve hayallerini gerçekleştirecek anayasadan başka bir anayasayı da kabul etmeyeceğine dikkat çekti.