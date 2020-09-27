Suriye'den İran'a büyük destek

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Dışişleri Bakanı Velid Muallim video konferans yöntemi ile katıldığı Birleşmiş Milletler 75. Dönem Toplantıları'nda konuşma yaptı.

Muallim, terörün hala dünyadaki güven ve istikrara daimi tehlike temsil ettiğini, uluslararası barış ve güvenliğe en önemli tehdidi oluşturduğunu vurgulayarak, teröre yatırım yapanların, destekleyenlerin ve şüpheli ajandalarını sağlamak için besleyenlerin bunların başında da Suriye ve bölgede temel teröristlerin baş destekçisi olması itibariyle en önde geldiğine işaret ederek, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin topraklardaki yasadışı varlığının devam etmesinin hukuki tüm boyutlarıyla bir işgal olduğunu ve Suriye’nin, bu işgali uluslararası hukukun güvence altına aldığı yollarla sona erdirme çabalarını sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

ABD'de yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı eleştiren Muallim, "Sözde Suriye’de Sezar Sivil Koruma Yasası sahte iddialarla dayatıldı, ancak bu yasanın 'Suriyelileri boğmak için Sezar Yasası' olarak adlamdırılması lazım. Bu kanundan hedefin Suriye halkına ekmeği, yaşamına baskı uygulama, insani olmayan şekilde boğmaya çalışmak bu da bizlere ABD’de George Floyd ve diğerlerinin boğulduğu vahşeti hatırlatıyor. İsrail’in Filistin halkını her gün nasıl boğduğunu hatırlatıyor." dedi.

Muallim, Suriye’nin Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklerken, mültecilerin uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak anavatanlarına dönme hakkını güvence altına alarak ilkeli ve kararlı tutumunu teyit ettiğini ve savaş suçlarını ve suçlarını kınadığını sözlerine ekledi.

Suriyeli yetkli, "Ülkem, nükleer anlaşmayı baltalamayı ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan Amerikan politikası karşısında İran İslam Cumhuriyeti’nin tutumuna desteğini bir kez daha belirtir ve bu politikanın sadece ABD yönetiminin uluslararası hukuku hiçe saydığını, uluslararası anlaşmalardaki yükümlülüklerine uymadığını gösterdiğini vurguluyor. Suriye ayrıca Küba ve Venezuela’ya uygulanan haksız ekonomik ambargoyu da kınıyor. Egemenlik haklarına saygı duyma ve içişlerine hiçbir şekilde müdahale etmeme ihtiyacını vurgular” diye konuştu.