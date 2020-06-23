Mehr Haber Ajansı 18 yaşına "merhaba" dedi

İran'ın en önemli haber ajansları arasında yer alan Mehr Haber Ajansı bugün 18 yaşına “merhaba” dedi.

Bugün için hazırlanan özel pastada Mehr'in eski ve mevcut çalışanlarına ait resimlerin yer alması dikkat çekti.

İran Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Mohammad Shojaeian da ajansın kuruluş yıldönümü münasebetiyle attığı tweette şunları kaydetti: “Bugün Mehr Haber Ajansı’nın kuruluşunun 18. yıl dönümüdür. Hiç şüphesiz ki bu devrimci ajansın kaydettiği gelişmeler ve etkileyici role sahip olmasında geçmişten günümüze kadar Mehr Haber Ajansı’nın başarısı için çalışan herkesin payı vardır.

Mehr Haber Ajansı’nın 18 yıllık geçmişinde birçok özelliğe sahip olduğunu söylebiliriz. En önemli özellikleri ise başarılı ve ekili olmasıdır...”

https://twitter.com/shojaeiam/status/1275409132179329026?s=20