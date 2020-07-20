İran'da yerli yapım "Lazer güdümlü" füze sistemi tanıtıldı

İran Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün sabah saatlerinde Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin Fetih İnsansız Hava Aracı (İHA) Grubunu ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında İran'ın yerli imkanlarla ürettiği "Lazer güdümlü" füze sistemi tanıtıldı.

Burada konuşma yapan Tümgeneral Selami, Devrim Muhafılzarı Ordusu'nda hakim askeri doktirnin derin taarruz olduğunu anlatarak, İHA desteğine de ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Tümgeneral Selami, son dönemlerde taarruz sınıfta çeşitli insansız hava araçları üretildiğine dikkati çekerek, yedek parça imalatı alanında büyük ilerleme kaydedildiğini ve yurt dışına bağımlılığın söz konusu olmadığını söyledi.