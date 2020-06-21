Düşmanlar artık bizimle askeri savaş başlatmak istemiyor

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanlarla tam bir savaşın zirvesinde olduklarını belirterek, "Allah'ın yardımı ve İran halkının cesareti ve performansıyla birçok cihat alanı düşmanla savaş alanı haline gelmiştir" dedi.

Düşmanların artık İran'la askeri savaş başlatmak istemediğini vurgulayan Tümgeneral Selami, "Ülkeye karşı tehditlerin artmasıyla birlikte gücümüz de günden güne gelişmiştir ve bu düşmanların askeri savaş stratejisini seçmesini önlemiştir" ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasi baskı, kültürel, ekonomik, iç güvenlik, psikolojik ve Siber savaşın toplumu etkilemek için sürekli tehlike dalgaları yarattığı çok taraflı bu savaşta, kapsamlı ve güçlü bir şekilde performans göstererek, bu tehlikelerin üstesinden gelmeliyiz."