Trump, doğum gününde Beyaz Saray önünde protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump 74. doğum gününü, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile birlikte New Jersey eyaletinin Bedminster kentindeki Trump National Golf Club'ta geçirdi.

Trump, hafta sonu tatilinin ardından dün akşam saatlerinde başkent Washington'a dönüşünde Beyaz Saray'ın önünde protestolarla karşılandı.

ABD'nin Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un ve sonrasında Cuma günü Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’un polis tarafından öldürülmesi nedeniyle Washington'da binlerce protestocu Ulusal Afrika-Amerikan Tarihi ve Kültür Müzesi'nden Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'a yürüdü.

Göstericiler, Beyaz Saray'ın önünde bulunan Lafayette Park’ta maket doğum günü pastası ve pankartlarla Trump'ı protesto etti.

Kaynak: İHA