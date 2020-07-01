  1. Azerbaycan
1 Tem 2020 14:51

Azerbaycan'dan Filisinli mülteciler için yardım kararı

Azerbaycan'dan Filisinli mülteciler için yardım kararı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Filisitnli mülteciler için insani yardım sağlama kararı aldığı belirtildi.

Azerbaycan basınına göre, Birleşmiş Milletler Yakındoğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Bakü hükümeti tarafından 300 bin dolarlık fon tahsis edildi.

UNRWA, işgalci rejim İsrail'in yayılma politikası sonucu evlerini ve geçim kaynaklarını yitiren Filistinlilere yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1949'da oluşturulmuştur.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

News Code 1887502

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