Azerbaycan'dan Filisinli mülteciler için yardım kararı

Azerbaycan basınına göre, Birleşmiş Milletler Yakındoğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Bakü hükümeti tarafından 300 bin dolarlık fon tahsis edildi.

UNRWA, işgalci rejim İsrail'in yayılma politikası sonucu evlerini ve geçim kaynaklarını yitiren Filistinlilere yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1949'da oluşturulmuştur.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.