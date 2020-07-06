Bakü: Azerbaycan hava sahası İran'a karşı kullanılmayacak

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'a karşı hava saldırısı yapmak için hava sahasının bilinmeyen askeri uçaklar tarafından kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Savunma Bakanlığından bir yetkili "Trend" haber ajansına verdiği açıkalamda, “Ermeni yanlısı güçlerin yaydığı bu sahte haber temelsizdir. Onlar Azerbaycan-İran ilişkilerine zarar vermek istiyor. İki ülke arasındaki iyi ilişkilere zarar vermek için yayılan bilgilerin iftiradan başka bir şey olmadığı açıktır. Şu ana kadar Azerbaycan topraklarından komşu ülke İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hiçbir eylem yapılmadı ve gelecekte de yapılmayacağını bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.