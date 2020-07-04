Ruhani: Devlet kurumları maske takan vatandaşlara hizmet verecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kamu hizmetlerinin sağlık protokollerine uyan ve masek takan vatandaşlara verilmesi konusunda devlet kurumlarına birer genelge gönderilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yarından itibaren kapalı alanlar ve toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluğu uygulanmaya başlanacak" dedi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Korona döneminde işletme sahiplerini göz önünde bulundurmalıyız. Mesela tüm sağlık protokollerine uyan lokantaya işini sürdürmesine izin vermeliyiz. Uymayanlara ise ilk önce uyarı yapılmalı ve uymadıkları takdirde iş yerleri bir haftalığına kapatılmalı."

Şehirler arası yolculuğun en aza indirilmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, "Tehlikeli durum söz konusu ise bazı kısıtlamaları kısa bir süre için geri alabiliriz" ifadesini kullandı.

İran'da şu ana kadar toplam 235 bin 429 Kovid-19 vaka tespit edildi. 196 bin 464 hasta ise Kovid-19'u yenerek hastanelerden taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez geçtiğimiz 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.