Cumhurbaşkanı Ruhani: İran ekonomisi çökmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde katıldığı Hükümetin Ekonomi Değerlendirme Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ülkedeki ekonomik durumu değerlendiren Ruhani, "Düşmanın başlattığı ekonomik savaş ile dünyada patlak veren koronavirüsün yol açtığı kriz, vatandaşları zor bir duruma düşürdü ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hükümet oalak sorunları gidermek ve petrolsüz ekonomi amacına ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat düşmanlar karmaşık bir psikolojik operasyonla ekonomik baskılarını yoğunlaştırarak ülkemizdeki pterolsüz ekonomi deneyimini engellemeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Düşmanlar bir yandan petrol ihracatımızla ilgili sorunlar yaratıp mali varlıklarımızın ülkeye transferini önlemek için ellerinden geleni yapıyorlar ve diğer yandan da petrolsüz ekonomi politikasının başarısız olduğunu ve İran ekonomisinin yaptırımlar sonucu çöküş eşiğinde olduğunu ileri sürüyorlar ve son dönemde döviz kurlarında ve bazı mallarda yaşanan fiyat dalgalanmaları işaret olarak göstermeye çalışıyorlar. Aslında ana göstergeler İran'ı yenmede başarısız olduklarını gösteriyor."

İran halkına hitap eden Ruhani, "Son aylarda, koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatıldı, ancak İran halkı emin olmalı ki, korona salgını öncesi gibi ihracat-ithalat faaliyetleri önümüzdeki aylarda normale dönecek ve ekonomi ile döviz piyasasında istikrar hakim olacaktır" diye konuştu.