Afganistan'da koronavirüs vaka sayısı yükseldi

Afganistan basınına göre; Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, bugün yaptığı açıklamada, son 24 saate 43 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, topalm Kovid-19 vaka sayısının 239’a çıktığını söyledi.

Mayar, Kovid-19 salgınını önlemek için başta başkent Kabil olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamıştı.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramı'nın yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.