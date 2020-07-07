İran, kaçırılan diplomatlar için BM'den yardım istedi

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Lübnan’daki dört İranlı diplomatın kaçırılmasının 38’inci yıldönümü münasebetiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup göndererek, BM’den bu diplomatların kaderinin belirlenmesi konusunda yardım istedi.

Taht Revançi’nin kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut raporlar ve bilgiler, bu diplomatların o dönemde Siyonist Rejim güçlerinin Beyrut yakınlarında işgal ettiği bir bölgede kaçırılarak, rejimin hapishanelerinde tutuklandığını gösteriyor. Bunun yanı sıra onların yaşamasına dair kanıtlar var."

BM Genel Sekreterinin 2008 yılında bu diplomatların kaderini belirlemek için hazırlıklı olduğunu ilan etmesi ve İran’ın da bu teklifi kabul etmesine atıfta bulunan Taht Revançi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten bu konuda yardımcı olmasını istedi.

Mektupta ayrıca İran’ın bu konuda Uluslararası Kızılhaç'a sunduğu bir gerçeği bulma komitesi oluşturma önerisine değinerek, BM genel sekreterinin bu komitenin faaliyetlerini desteklemesi istenildi.

İranlı diplomatların kaçırılmasını uluslararası hukukun ve özellikle de insan haklarının ‘ilhali’ olarak nitelendiren Taht Revançi, BM’nin bu konudaki sorumluluğunu vurguladı.