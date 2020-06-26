İran'dan ABD'ye 'uluslararası yaptırımlar' uyarısı

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun yenilenmesini öngören bir karar tasarısı sunan ABD'nin tutumuna tepki gösterdi.

İran'a yönelik uluslararası yaptırımların yenilenmesini amaçlayan ABD'nin tutumunu eleştiren Taht Revançi, "BM yaptırımlarının yeniden devreye sokulması 2015’te Tahran ve P5+1 ülkeler arasında sağlanan nükleer anlaşmaya son vererek İran’ı tüm nükleer yükümlülüklerinden kurtaracaktır. Bu, nükleer anlaşmadan sonra bize sağlanan her şeyi değerlendireceğiz anlamına gelmez, fakat kısıtlamaların artık geçerli olmayacağı demektir. Bunun yanı sıra istediğimiz şeyi yapmamız için yeni seçenekler sunuyor”

ABD’nin nükleer anlaşmadan geri çekilme kararına değinen Taht Revançi, “Birçoğu Washington'un nükleer anlaşmada öngörülen tetik mekanizmasını kullanma konusunda yasal bir hakkı olmadığına inanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Taht Revançi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun yenilenmesini öngören bir karar tasarısı sunan ABD’ye söz konusu tasarının doğuracağı sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası yaptırımların yenilenmesini amaçlayan ABD, BM Güvenlik Konseyine sunduğu yeni karar tasarısında, İran'a silah ve ilgili materyallerin satışı, tedariki ve transferinin yasaklanmasını talep ediyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre, 18 ekim 2020 tarihinde İran'a yönelik silah ambargosunun kalkması gerekiyor.