ABD, BMGK toplantısında nükleer anlaşmaya tam destekle karşılaşacak

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, uluslararası toplumun genel tutumunun BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararın uygulanmasına yönelik olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkmasını hatırlatan Taht Revançi, "Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesinin kendi kurduğu bir karara karşı harekete geçmesinin tarihte emsali yoktur" dedi.

Taht Revançi konuya ilişkin olarak, "Daha da kötüsü, ABD bu kararı uygulamak isteyen ülkeleri cezalandırmak istiyor. Bu ABD'lilerin uluslararası sistemde aradığı kaosu gösteriyor. Onlar çıkarlarına olduğunu düşündükleri şeyi elde etmeye çalışıyorlar. Ancak uluslararası hukuka aykırı bile olsa onlar için önemi yoktur" ifadelerinde bulundu.

BMGK 2231 sayılı kararının ülkelerin uluslararası taahhütlerinden biri olarak sayıldığına atıfta bulunan Taht Revançi, "Kararda ülkelerin ticaret ve diğer konularda İran'la işbirliği yapması isteniliyor. Ancak ABD'liler uluslararası toplumun karşı olmasına reğmen kararın bu talebini durdurmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Taht Revançi, ABD'nin İran üzerindeki silah yaptırımlarını uzatmakla nükleer anlaşmayı yok etmek istediğini söyledi.