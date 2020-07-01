BM Güvenlik Konseyi ABD'nin İran karşıtı tutumundan yana değil

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin toplantısını değerlendirdi.

Taht Revançi, dün akşam yaptığı paylaşımda, "Bugün, BM Güvenlik Konseyi üyeleri nükleer anlaşma ve BMGK’nin 2231 sayılı karara olan desteklerini yinelediler” dedi.

İranlı yetkili, “Onların (BMGK üyeleri) açıklamaları ABD'nin İran'a karşı uygulanan silah ambargosunu uzatma çabasını desteklemediğini kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne seslenen Taht Revançi'nin attığı tweette, "ABD ret oyu almadan önce sunduğu yeni karar tasarısını derhal geri çekmeli” denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunu uzatılmasını istedi. Fakat Çin ve Rusya bu çağrıya destek vermedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''Daha ilk günden söyledik, ABD'nin İran'a silah ambargosu tasarısı geçmeyecek ve müzakere de etmeyeceğiz'' dedi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise İran nükleer anlaşmasından çekilen ABD'nin artık anlaşmaya taraf olmadığını ve bu nedenle anlaşmayı sonlandıracak tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı (snapback) hayata geçiremeyeceğini söyledi