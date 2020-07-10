Tahran'da patlama meydana geldi iddiaları yalanlandı

Şehri Kudüs Valisi Leyla Vasiki, Tahran'ın batısındaki Şehri Kudüs ve Germdere bölgeleri yakınında bir patlama meydana geldiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vasiki, "Bölgede 5 veya 6 dakikalık bir elektrik kesintisi yaşandı, fakat geniş bir alanı kapsamıyordu." dedi.

Konuya ilişkin bir açıklamada da Şehryar ve Şehri Kudüs milletvekili Hüseyin Hakverdi'den geldi. Hakverdi, bölgede patlama meydana geldiği yönündeki sahte haberleri yalanladı.

Bazı medya kuruluşları, başkent Tahran'ın batısındaki Şehri Kudüs ve Germdere bölgeleri yakınında bir patlama meydana geldiğini duyurmuştu.

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, patlamanın 'Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne bağlı bir üste' yaşandığını iddia etmişti.