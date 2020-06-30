Tahran'ın kuzeyinde korkutan yangın: Ölü ve yaralı var

Tahran'daki Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Tahran Kriz Yönetimi Müdürü Mansur Derecati, kazada en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayarak, yaralı sayısının daha netleşmediğini aktardı.

Tahran İtifaiye Sözcüsü Celal Meleki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şeriati Caddesi'ndeki bir klinikte yangın çıktığını ve itifaiye ekiplerinin olay yerine gönderildiğini bildirdi.

Tahran İlk Yardım Birimi Başkanı Peyman Saberian ise, kazanın büyük olasılıkla gaz kapsülü patlamasından kaynaklandığını söyledi.

İran Devlet Televizyonu, kazanın meydana geldiği bölgede başka oksijen tüplerinin bulunduğunu ve yeni patlamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.