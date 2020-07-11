Sırbistan Cumhurbaşkanı Tahran'ı ziyaret edecek

İran’ın Belgrad Büyükelçisi Raşid Hasanpur, İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği demeçte, İran ile Sırbistan'ın 80 yılı aşkın süredir devam eden diplomatik ilişkilerine işaret ederek, bu yakın münasebetlerin dostluk ilkesine dayandığını ve günden günde gelişmekte olduğunu söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in küresel pandemi salgını sonrasında İran’a ziyarette bulunacağını duyuran Hasanpur, “Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın İran ziyareti sırasında iki ülke arasında en az 10 işbirliği mutabakat zaptı imzalanacak” dedi.

İran-Sırbistan ilişkilerinin gayet iyi olduğunu anlatan Hasanpur, sözlerine şöyle devam etti:

“Sırp hükümeti, ABD'nin ülkemize karşı uyguladığı yaptırımlara uymayacağını resmen açıkladı. Aynı zamanda, siyasal, ekonomik, savunma, turizm, kültürel ve bilimsel dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliği geliştirme konusundaki ilgisini dile getirmiştir. Paratikte de olumlu iradesini kanıtlamak için önemli adımlar atmıştır”

İranlı büyükelçi, Sırbistan ve Balkan bölgesindeki diğer ülkelerle siyasi ve ekonomik işbirliğinin önemine de değindi.