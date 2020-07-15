Kulis: AB Türkiye'ye sınırlarını açmayacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye yine listeye dahil edilmedi. Salı günü Brüksel'de konuyu görüşen büyükelçilerin listeyi genişletmeme kararı aldığı dile getiriliyor.

Bunun yanı sıra Covid-19 vaka sayısının artmasından dolayı daha önce sınırların açıldığı Sırbistan ve Karadağ'a kapıların yeniden kapatılacağı belirtiliyor.

Buna göre, daha önce üzerinde anlaşılan listeye yeni ülke eklenmeyecek.

Liste en geç perşembe günü açıklanacak

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Almanya, büyükelçi toplantısından çıkan kararı yazılı olarak üye ülkelere sundu. Toplantıdan çıkan karara itiraz edilmemesi halinde, üye ülkeler listeyi en geç perşembe günü onaylayacak.

Sınırlarını kontrol etmek her ülkenin kendi sorumluluğu altında. AB'nin tavsiyelerini şu ana kadar sadece Lüksemburg, Letonya ve Litvanya tam anlamıyla uyguladı. Almanya ise sınırlarını sadece 10 ülkeye açtı, Cezayir, Fas, Ruanda ve Sırbistan bu ülkeler arasında bulunmuyor.

Kaynak: Euronews