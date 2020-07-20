Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Bağdat'a önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Zarif, Uluslararası Bağdad Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleyimani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit edildiği yeri yakından ziyaret ederek onları Fatiha ile yad etti.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bağdat temasları kapsmında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el Hekim, Başbakan Mustafa el-Kazımi, Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Zarif'in Bağdat temaslarında Iraklı yetkililerle ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Irak Başbakanı Kazımi Tahran'da İslam Devrimi Lideri ile görüşecek

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Salı günü siyasi ve ekonomik bir heyetin eşliğinde İran'a geleceğini belirterek, Başbakan Kazımi'nin Tahran ziyareti kapsamında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceğini duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 209 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 14 bin188'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2182 artarak 273 bin 656'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3556'sının durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 237 bin 788 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.