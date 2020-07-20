İran-IKBY ilişkileri Erbil'de ele alındı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam Bağdat temaslarının ardından Erbil’e geldi. Bakan Zarif’i, Uluslararası Erbil Havalimanında IKBY Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa ve IKBY Hükümeti Dışilişkiler Sorumlusu Sefin Dizayi karşıladı.

Erbil’de Zarif ile Neçirvan Barzani bir görüşme gerçekleştirdi. İki yetkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zarif, Erbil’deki sıcak karşılama ve üçüncü kez bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

İran’ın IKBY ile dostane ilişkileri olduğunu belirten Zarif, ticaret hacmini artırmak istediklerini ifade etti.

IKBY ile çok yakın kültürel ve ekonomik ilişkilerinin olduğunu söyleyen Zarif, “Bu bölge ile sınır kapılarımız açık ve her zaman açık olacak” dedi.

Zarif, IKBY ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini vurguladı.

Neçirvan Barzani de İran ile dostane ve ortak çıkarlar temelinde güçlü komşuluk ilişkilerine sahip olduklarını kaydetti.

Neçirvan Barzani, “İran zor dönemlerde yanımızda oldu. İran İslam Cumhuriyeti ile dostane tarihi ilişkilerle birlikte ekonomik, toplumsal ve kültürel ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler iki taraf için de önemli. Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkiler ve son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı ayrıca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ve İran’ın tecrübesinden yararlanmayı görüştüklerini belirtti.