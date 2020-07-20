İran'da CIA ve Mossad adına çalışan casus idam edildi

Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’nin hareketleri ve ikamet ettiği yerle ilgili bilgileri CIA ile Mossad'a sızdıran casus Mahmud Macd idam edildi.
Casuslukla suçlanan ve idama mahkum edilen Mahmud Macd'ın cezası bugün sabahın erken saatlerinde infaz edildi.
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, CIA adına çalışan casus Mahmud Macd'ın yakında idam edileceğini duyurmuştu.
3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis şehit düşmüştü.
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