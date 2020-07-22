Rusya ve Türkiye Libya için ortak bildiri yayınladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülkenin mutabakat sağladığı maddeler şöyle:

-Libya'da uzun süreli ve sürdürülebilir ateşkes için gereken koşulların oluşturulması amacıyla Libyalı taraflara nüfuz edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilecek.

-Libya konulu Berlin Konferansı'nın kararlarına (19 Ocak 2020 tarihli) uygun olarak ve BM'nin koordinasyonunda Libyalı taraflar arasındaki siyasi diyaloğun teşvik edilmesine katkı sunulacak.

-Güvenli insani erişimin sağlanması ve tüm ihtiyaç sahiplerine acil olarak yardım ulaştırılması için taraflara önlem alma çağrısı yapılacak.

Kaynak: Sputnik