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22 Tem 2020 16:07

Rusya ve Türkiye Libya için ortak bildiri yayınladı

Rusya ve Türkiye Libya için ortak bildiri yayınladı

Rusya ve Türkiye heyetleri arasında Ankara'da yapılan görüşmeler sonucunda ortak bildiri yayınladı. Bildiride Ankara ve Moskova'nın 4 madde üzerinde mutabakat sağladığı vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülkenin mutabakat sağladığı maddeler şöyle:

-Libya'da uzun süreli ve sürdürülebilir ateşkes için gereken koşulların oluşturulması amacıyla Libyalı taraflara nüfuz edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilecek.

-Libya konulu Berlin Konferansı'nın kararlarına (19 Ocak 2020 tarihli) uygun olarak ve BM'nin koordinasyonunda Libyalı taraflar arasındaki siyasi diyaloğun teşvik edilmesine katkı sunulacak.

-Güvenli insani erişimin sağlanması ve tüm ihtiyaç sahiplerine acil olarak yardım ulaştırılması için taraflara önlem alma çağrısı yapılacak.

Kaynak: Sputnik

News Code 1887990

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