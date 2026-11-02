El Cezire’nin haberine göre Çin ve Umman, 20 maddelik ortak bildiride İran ile ABD arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılması ve iki ülkenin İslamabad Mutabakatı’na geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

İki ülke, Hürmüz Boğazı’nda güvenli deniz ulaşımının yeniden tesis edilmesini isterken, bölgedeki çatışmaların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasının önemine dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun’un bu ay İran, Suudi Arabistan ve Umman’ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Bu gelişmeler, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın Çin’e gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretle aynı döneme denk geldi. Heysem bin Tarık, ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.