Türkiye ile İran arasındaki ticaret masaya yatırıldı. Ömer Bolat, iki ülke ticari ilişkilerinin gelişmesinin hem refaha hem de bölge istikrarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında İran Ekonomik Bakanı Seyyid Ali Medenizade ile bir araya geldi. Bolat, köklü tarihi bağlara sahip komşu İran ile ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirdiklerini açıkladı.

Türk medyasına göre Bakan Bolat, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamındaki görüşmelerine devam ediyor.

Bolat, yaptığı açıklamada İranlı mevkidaşı Ali Medenizade ile verimli bir görüşme gerçekleştirdikleri belirterek, “Görüşmemizde, köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz komşumuz İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin, iki ülkenin refahının yanı sıra bölgemizin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.