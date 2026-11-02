İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, İstanbul’da düzenlenen 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı marjında yaptığı açıklamada, “Zirve kapsamında ülkelerin temel gündem maddelerinden birini, bölgede son birkaç ayda yaşanan gelişmelerin tetiklediği ekonomik koşullar oluşturuyor.” dedi.

İranlı Bakan, birçok üye ülkenin yüksek enflasyon ve şiddetli durgunlukla karşı karşıya kaldığını; özellikle enerji taşıyıcılarındaki aşırı fiyat artışlarının ekonomileri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Medenizade, “Toplantı sırasında bazı İslam ülkelerinin ticaret veya ekonomi bakanlarıyla ikili temaslarda bulunulacağım Bu görüşmelerin temel amaçları arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ülkenin ihracat, ithalat ve transit yollarının kolaylaştırılması yer almaktadır” ifadelerini kullandı.