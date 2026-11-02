İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri bugün Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığına göre Wang Yi, Ortadoğu bölgesinde çatışmaların uzadığını ve yayılma eğilimi gösterdiğini belirterek çözümün diyalog ve müzakerede yattığını söyledi.

Wang Yi, tüm tarafların yeniden silahlı çatışmaya dönmek yerine halka ve tarihe karşı sorumluluk bilinciyle birbirine doğru adım atması ve rasyonel, pragmatik bir anlayışla siyasi çözüme odaklanması gerektiğini vurguladı. Wang Yi, Çin lideri Şi Cinping’in Ortadoğu'daki gerilimin yatıştırılmasına ilişkin öne sürdüğü bir dizi girişim ve görüşe bağlı kalarak bölgede barışın yeniden tesisi için tüm taraflarla birlikte çaba göstermeye devam etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Uluslararası durumun çalkantılı ve değişken olmasına rağmen Çin-İran ilişkilerinin istikrarlı biçimde gelişmeyi sürdürdüğünü hatırlatan Wang Yi, bunun iki ülke halklarının temel çıkarlarına olduğu kadar Küresel Güney ülkelerinin dayanışma ve işbirliği arzusuna da uygun olduğunu söyledi. Wang, İran'ın kendi egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını destekleyen Çin'in İran ile birlikte ikili ilişkilerin gelişmesini ilerletmeye istekli olduğunu belirtti.

Bakıri: Çin ile işbirliğini güçlendirmeye hazırız

Ali Bakıri ise İran'ın bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirme ve görüşlerini aktararak İran'ın kendi güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korurken hegemonik güçlere ve tehditlere karşı direneceğine dikkat çekti.

Bununla birlikte tüm taraflarla temas ve müzakereye açık olduklarını ve bölgesel barış ile istikrarın sağlanması için aktif çaba göstereceklerini dile getiren Bakıri, Çin liderinin önerdiği girişim ve görüşler ile Çin'in çok taraflılığı savunmadaki tutarlı tutumunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

İranlı yetkili, Çin'in uluslararası ve bölgesel barış için daha önemli bir rol oynamasını beklediklerine işaret ederek, İran-Çin ilişkilerinin istikrarlı gelişimini teşvik ederek Çin ile uluslararası ve çok taraflı çerçevelerde işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.



