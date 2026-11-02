Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin Ortadoğu’daki enerji dengelerini yeniden şekillendirdiği bir dönemde, yeni veriler Azerbaycan ve Kazakistan’ın Siyonist İsrail’e yönelik ham petrol ihracatında ciddi bir artış yaşandığını ortaya koydu. Söz konusu sevkiyatların, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden Türkiye’deki Ceyhan Limanı aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Ankara’nın Tel Aviv rejimi ile ticari ilişkilerini resmen kestiği yönündeki açıklamalarının ardından, bu enerji transferlerinin devam ettiğinin ortaya çıkması, Türkiye’de sokak protestolarının tırmanmasına neden olmuştu.

Azerbaycan, İsrail'in en büyük petrol tedarikçisi konumuna yerleşti

Azerbaycan, İsrail rejiminin ham petrol tedarikindeki stratejik rolünü pekiştirerek en büyük tedarikçi konumunu sağlamlaştırdı.

Gemi takip verileri, Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden yüklenen Azerbaycan petrolünün İsrail'e yönelik ithalatının, yüzde 31'lik bir artışla günlük 94 bin varile ulaştığını gösteriyor. Bu rakam, 2022 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Azerbaycan, İsrail'in toplam petrol ithalatındaki yüzde 46,4'lük payıyla, yaklaşık yüzde 28'lik paya sahip olan ikinci büyük tedarikçi Rusya ile arasındaki farkı daha da açtı.

Kazakistan ise yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen bir pay ile İsrail'in ikinci büyük petrol tedarikçisi olarak konumlanıyor. Kazakistan petrolünün büyük bir bölümü mevcut durumda Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) boru hattı üzerinden Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na, oradan da tankerlerle İsrail'e ulaştırılıyor. Ancak şimdi Azerbaycan güzergahı, alternatif bir rota olarak, bu ihracattaki payını artırıyor.