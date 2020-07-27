İranlı büyükelçi: Siyonistlere ağır bir darbe indirilecek

Beyrut Büyükelçisi Muhammed Celal Friuzniya, Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Lübnan basınına ülkedeki son gelişmelere değerlendiren Firuzniya, “Şu anda Lübnan'ın birliğe ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. İran'ın Lübnan yardımları tüm alanları kapsıyor. İran olarak tüm Lübnanlıların yanındayız” dedi.

Firuzniya, Siyonist güçelrin Lübnan’a karşı olası askeri saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğiyle ilgili yöneltilen soruya, “Siyonist Rejimi'n Lübnan'a karşı bölye aptalca bir iş yapacak durumda olduğunu sanmıyorum. Bana göre, Siyonist düşman ‘33 Günlük Lübnan Savaşı’ndaki yenilgiyi henüz unutmamıştır” yanıtını verdi.

Firuzniya, “Kanaatimce Siyonist Rejim’in Lübnan'a karşı herhangi bir maceracılığı, ağır bir darbe ile karşılık verilecektir. Halihazırda Direniş Ekseni her zamankinden daha güçlü durumda ve onu daha fazla zafer bekliyor.” diye konuştu.