Cumhurbaşkanı Ruhani, Erdoğan ve Aliyev ile telefonda bayramlaştı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

İki liderin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Ruhani, salgına karşı mücadelede şimdiye kadar yan yana duran İran ile Türkiye’nin salgını kontrol etmek için iş birliği yapıp deneyimlerini paylaşmasını temenni etti.

İran-Türkiye ilişkilerinin tüm alanlarda özellikle ekonomik ve ticaret alanında iyi olduğunu belirten Ruhani, Türkiye ile dostane ve kardeşçe ilişkilerin kapsamlı bir şekilde gelişmesi konusunda İran’ın kararlı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, bölgedeki bazı sorunlara değinerek, “Umarım bölgedeki tüm ülkelerin çabaları ve işbirliğiyle bölge genelinde istikrar ve barışın sağlanmasına tanık oluruz” dedi.

ABD’nin İran halkına karşı zalimce yaptırımlar uygulamakta olduğunu hatırlatan Ruhani, “Bu durumda İran ve Türkiye gibi dostane ve komşu ülkeler ilişkilerini ve işbirliğini daha da geliştirmelidir.” diye konuştu.

Erdoğan da bu görüşmede İran ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesi gerektiğine işaret ederek, ticari işlemerin sağlık protokollerine uygun olarak hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, İran-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısının yakın gelecekte düzenlenmesini temenni etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ruhani, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Ruhani, telefon görüşmesinde, Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ve devletinin Kurban bayramını tebrik ederken, bu bayramın bütün Müslümanların vahdetine vesile olmasını temenni etti.

İran cumhurbaşkanı, iki ülke arasında ilişkilerin iyi bir düzeyde olmasına işaretle, yetkililerden ikili ilişkilerde imzalanan anlaşmaların hızlı bir şekilde yürürlüğe geçirmeleri çağrısında bulunarak, "Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesi bizim için öneme haizdir ve başta Reşt-Astara demiryolu projesinin tamamlanması olmak üzere iki ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmaların en kısa zamanda yürürlüğe geçmesine şahit oluruz." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın Korona ile mücadelesinde başarılar elde ettiğini belirterek, "Bu konudaki tecrübelerimizi Azerbaycan Cumhuriyeti ile paylaşmaya hazırız" şeklinde konuştu.