Ruhani: Putin İran'ın 'işbirliği' mesajını olumlu karşıladı

Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pahalılığa karşı bir çare bulunması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, İran Merkez Bankası’nın döviz kuru istikrarı için çaba sarfettiğini söyledi.

Ruhani, devlet tarafından İranlı ailelere kira yardımı imkanı sunulacağını belirterek, kira yardımı kararı kapsamında Tahranlı kiracılara 50 milyon tomanlık destek kredisi verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "5. nesil mobil telekomünikasyon hizmeti önümüzdeki günlerde Tahranlılar için sunulacak. 5G sadece iletişim için değil; Bu yapay zeka ile birlikte İran'ın dijital ekonomisi için birer sıçrama tahtası gibidir" dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin İran ziyaretini değerlendiren Ruhani şunları kaydetti:

"Sayın Başbakan Kazımi, dün Tahran'a gelip başta İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei olmak üzere önemli temaslarda bulundu. Bu ziyart sırasında İran ve Irak arasında gümrük, ekonomik ve bankacılık alanında çok iyi anlaşmalar imzalandı. Umarım bunlar en kısa zamanda yürülüğe girer"

Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Moskova ziyaretine ilişkin, “Bölgesel ve uluslararası konularda İran-Rusya işbirliğinin güçlendirilmesi hakkında Bakan Zarif vasıtasyla Rusya Devlet Başkanı Putin’e bir mesaj gönderdik. Rus lideri bunu memnuniyetle karşıladı. İnşallah, hem Hazar Denizi hem de Fars Körfezi bölgesindeki komuşu ülkeler özellikle Rusya, Irak, Türkiye, Katar, Pakistan ve Afganistan ile işbirliğimiz daha da artar” diye konuştu.