Ruhani'den yolcu uçağını taciz eden ABD'ye sert tepki

Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, Suriye hava sahasında Mahan Havayolları’na ait bir yolcu uçağının ABD savaş uçakları tarafından taciz edilmesine tepki göstererek, "Yolcu uçağına doğru savaş uçağı gönderen ülke havada terörist eylemi gerçekleştirmişitr. Onunla terör devleti olarak davranılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Düşmanların İran ekonomisini hedef aldığını belirten Ruhani, "Onlar İran ekonomisini çöketmek için İran halkına baskı uygulamaya çalıştılar. Ülkemizde üç haneli enflasyon rakamlarını görmek istediler" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Birkaç ay içinde ekonomik durumu yerle bir edeceklerini düşündüler. Tabii ki, son iki yılda zor günler geçirdik. Bugün, temel gıda ürünlerinde bolluk var. Fakat piyasada daha dengeli bir fiyat hakim olması için çaba göstermeliyiz." ifadelerinde bulundu.

Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"Düşman ekonomik açıdan başarılı değildi ve bizi yere indiremedi. Ekonomimizi durdurma konusunda başarısız oldu. Tabii ki, bizim için sorunlar yarattı. Ayrıca bugün karşılaştığımız bazı sorunların çözülebileceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerinin bir bölümünde de Muharrem ayında Hz. İmam Hüseyin (a.s) için matem törenleri için herhangi bir kısıtlamanın gündemde olmadığını ve etkinliklerin sağlık protokollerine uyularak yapılacağını bildirdi.