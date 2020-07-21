Ruhani: İran-Irak ticaret hacmi 20 milyar dolara çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi bir ziyaret kapsamında İran’a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

Ruhani-Kazımi'nin başbaşa görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. İki yetkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Sayın Mustafa el-Kazımi kritik bir durumda Irak'ta görev aldı ve görev yaptığı birkaç ay boyunca iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde iyi adımlar atıldığına tanık olduk. Bu konuyu bugün konuştuk” dedi.

Ruhani, "Bugünkü görüşmede bölgedeki sağlık durumu ve salgın sorunu hakkında konuştuk. Bağdat hükümeti ile Irak halkına sağlık ve tıbbi yardım sağlamak için elimizden geleni yapacağımıza söz verdik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ile Bağdat'ın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri 20 milyar dolara çıkarmayı planladığını söyledi.

Görüşmede terörle mücadelenin de masaya yatırıldığnı belirten Ruhani, "Önceki yıllarda terör örgütü IŞİD'le mücadelede Irak halkı, hükümeti ve ordusunun yanında durduğumuz gibi bölgesel güvenlik için Bağdat hükümeti ile birlikte çalışmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Başbakan Kazımi de ülkesinin İran ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek istediğini ifade ederek, "Biz terör örgütlerine karşı mücadele ettik. İran İslam Cumhuriyeti, bu yolda Irak'ın yanında duran ilk ülkelerden biriydi ve bunu asla unutmayacağız." diye konuştu.

Mustafa el-Kazımi, Irak topraklarının İran’a tehidt için kullanılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kazımi'nin Tahran'daki temasları çerçevesinde ayrıca İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve diğer yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.