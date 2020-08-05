ABD ve Siyonist Rejim Lübnan'daki patlamadan yararlanıyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam Beyrut’ta meydana gelen patlamadan ilk ABD'nin yararlandığını belirterek, “Siyonist Rejim de Lübnan’a herhangi bir zararı kötüye kullanan ikinci taraf olarak bu olayların arkasında olabilir" dedi.

Suudi Arabistan'ın Beyrut'un liman bölgesinde meydana gelen patlamayla ilgili tutumunu eleştiren Emir Abdullahiyan, "Suudi hükümetinin bu olayla ilgili tutumu yapıcı olarak kabul edilmez" ifadesini kullandı.

Patlamanın farklı boyutlardan incelenmesi gerektiğini belirten Emir Abdullahiyan, "Biz olayın nedenini bulmak için Lübnanlı yetkililerin teknik görüşlerini yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Emir Abdullahiyan ayrıca bölgedeki tüm İslam ve Arap ülkelerini Lübnan'a gereken yardım sağlamaya çağırdı.