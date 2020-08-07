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7 Ağu 2020 15:36

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

İran ABD'li yetkililer için büyük bir lokma

İran ABD'li yetkililer için büyük bir lokma

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un istifasına dair açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un istifasına dair açıklamada bulundu.

Musevi'nin yaptığı paylaşımda, "John Bolton, Brian Hook ve Elliott Abrams'ın arasında hiçbir fark yoktur. ABD'nin İran politikası gelince; İran, ABD'li yetkililer için (yutulmayacak kadar) büyük bir lokmadır. Aynı şey Mike Pompeo, Donald Trump ve diğerleri için de geçerlidir" belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Brian Hook, ABD'nin İran Özel Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanlığı görevinden istifa etme kararı aldı." bilgisini vermişti.

Pompeo, Hook'un 2 yıldan uzun süredir bu görevde bulunduğunu ve İran'a karşı büyük başarılar elde ettiğini ileri sürdü.

News Code 1888314

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