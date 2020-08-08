Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Devrim Lideri: ABD ordusunun cinayetleri hakkında bir sürü kitap yazılabilir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan Hiroşima saldırısına dair bir mesaj yayınladı.

KHAMENEI.IR sitesinin Twitter hesabından yayınlanan İslam Devrimi Lideri'nin mesajı şöyle:

"Ağustos 1945'te ABD, Hiroşima şehrinde bir atom bombası saldırısı ile 100 bin kişiyi anında öldürdü!

Müstekbir, dinsiz, ateist ve ahlaksız olan Amerikan ordusunun doğası böyle. Herhangi bir kişi istikbar güçlerine ait ordunun suçlarından bahsetmek isterse, birkaç kitap olabilir ve (bununla ilgili kitaplar) yazılmalı."

İran: ABD'nin maksimum baskı politikası başarısız oldu

İran'ın BM Temsilciliği Sözcüsü Alirıza Miryusefi, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un istifasını Reuters’e değerlendirerek, “Hook'un istifası bizimle hiçbir ilgisi yok ve belirleyici bir olay da değil. ABD hükümeti tarafından başlatılan sözde maksimum baskı kampanyası başarısız olmuştur” dedi.

Miryusefi, "İran ayakta ve bu kabul edilmez politikayı uygulamaktan sorumlu olan kişiler de İran’ı dize getiremez." ifadesini kullandı.

İran ABD'li yetkililer için büyük bir lokma

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un istifasına dair açıklamada bulundu.

Musevi'nin yaptığı paylaşımda, "John Bolton, Brian Hook ve Elliott Abrams'ın arasında hiçbir fark yoktur. ABD'nin İran politikası gelince; İran, ABD'li yetkililer için (yutulmayacak kadar) büyük bir lokmadır. Aynı şey Mike Pompeo, Donald Trump ve diğerleri için de geçerlidir" belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 156 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 18 bin 132'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 450 artarak, 322 bin 567'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 136'sının durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 279 bin 724 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.