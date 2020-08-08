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8 Ağu 2020 12:49

Hatay’da Gadir Hum Bayramı kutlandı

Hatay’da Gadir Hum Bayramı kutlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde her sene olduğu gibi Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Her yıl geleneksel olarak kutlanan Gadir-i Hum Bayramı'nda Samandağ ilçesindeki Hazreti Hızır Türbesi sabahın erken saatlerinde ziyaretçilerle doldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak türbeye giren vatandaşlar, burada dua etti. Getirdikleri kurbanlıkları kesen vatandaşlar büyük kazanlarda 'hırsi' adı verilen et ve buğday karışımından oluşan bayram yemeği yaptı. Yemekler başta dar gelirliler olmak üzere bayram kutlamasına gelen misafirlere ikram edildi.

Samandağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlara şeker, kolonya ve karanfil dağıtıldı.

Kentteki birçok esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için bir günlüğüne kepenk kapattı.

Kaynak: Sabah

News Code 1888326

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