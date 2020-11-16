Ülkenin hiçbir noktası teröristler için güvenli değil

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Yüksek Yargı Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, “Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerinin ülkenin kuzeybatısında teröristlerin mevzilerini imha etmesi teröristlerin işlediği suçlara zamanaşımı tanınmadığını ve hiçbir noktanın onlar için güvenli olmayacağını gösteriyor” dedi.

Reisi, ABD’ye gönderilen yanlış mesajların İran milletinin mesajı olmadığını vugulayarak, “İran milletinin mesajı aktif direniş, güvenlik ve ekonomik alanlarda güç üretimi ve her boyutta otorite sergilemesidir. İran milletinin mesajı bir zayıflık mesajı değil, hedefine doğru çaba mesajıdır. İran milleti, çabası ve direnişi ile düşmanı hayal kırıklığına uğratacaktır” ifadelerinde bulundu.

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı dün yaptığı bir açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerinin Cumartesi sabahı İran'ın Kuzeybatı sınırlarının ötesindeki İslam Devrimi karşıtı terör örgütlerinin mevzilerini hedef aldığını ve bu operasyonda teröristlere ağır zayiat verdirildiğini bildirmişti.