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16 Ağu 2020 10:48

İran: Siyonist Rejim ile dostluk kuranlar haindir

İran: Siyonist Rejim ile dostluk kuranlar haindir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki göstererek, “Siyonist Rejim ile dostluk kuranlar hain ve suçludur” dedi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki göstererek, “BAE’lilerin Siyonist Rejim ile uzlaşması insani değerlere, İslami öğretilere ve Filistin davasına açık bir ihanettir” dedi.

Galibaf, “Filistin'i savunmak, hak ve adalet arayanların belirlenmesi için açık bir kriterdir ve Siyonist Rejim ile dostluk kuranlar hain ve suçludur” ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı ayrıca, "İnsanlık karşıtı bu projeye katılmak isteyenleri, Siyonist Rejim'e karşı mücadelenin asla durmayacağı ve İslam Ümmeti ile Filistin halkının uyanıklığıyla her geçen gün daha da artacağı kunusunda uyarıyoruz" şeklinde konuştu.

News Code 1888464

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