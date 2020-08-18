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18 Ağu 2020 18:40

"Bisikletçi Rüzgar" İskoçya'da gösterilecek

"Bisikletçi Rüzgar" İskoçya'da gösterilecek

İran yapımı "Bisikletçi Rüzgar" adlı kısa animasyon düzenlenen İskoçya'da düzenlenecek Uluslararası Glasgow Film Festivali'nde gösterilecek.

İranlı sinemacı Nazenin Subhan Serbendi'nin yönetmenliğini yaptığı "Bisikletçi Rüzgar" adlı kısa animasyon İskoçya'da düzenlenecek Uluslararası Glasgow Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Daha önce uluslararası birçok film festivaline katılan "Bisekletçi Rüzgar", bisiklet kullanan bir rüzgarın hikayesini anlatıyor.

İsviçre, ABD, Rusya, Güney Kore, İspanya, Meksika, İtalya, Japonya, İngiltere, Fransa ve Belçika'dan 10 filmin katılacağı festival 17-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

İskoçya'nın en büyük etkinliklerinden biri olan Uluslararası Glasgow Film Festivali'nin koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle internet üzerinden canlı olarak düzenlenmesi bekleniyor.

News Code 1888508

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