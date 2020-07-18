İran'ın 'Fırıldak'ı Kanada'da gösterilecek

İranlı sinemacı Şiva Mümtehin’in yönetmenliğini yaptığı ‘Fırıldak’ adlı animasyon bu sene 24’üncüsü Kanada’da düzenlenecek olan Uluslararası Fantasia Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

‘Fırıldak’ adlı animasyonun özeti şöyle:

“Bir çocuk anılarında kaybolur. Çocukla anılarında yürüyoruz. Sonunda onun büyüdüğünü öğreniriz…”

‘Fırıldak’ aslında nostaljik bir duygu ve geçmişin güzel anılarına dönmek arzusudur.

Uluslararası Fantasia Film Festivali koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle 20 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında canlı olarak internet üzerinden yapılacak.