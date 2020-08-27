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27 Ağu 2020 11:07

İran yapımı animasyona Japonya'dan ödül

İran yapımı animasyona Japonya'dan ödül

İranlı sinemacı Fernuş Abidi'nin yönetmenliğini yaptığı 'Melekut' adlı kısa animasyon Uluslararası Hiroşima Film Festivali'nde ödül kazandı.

İranlı sinemacı Fernuş Abidi'nin yönetmenliğiyle yapılan 'Melekut' adlı kısa animasyon 'Melekut' Japonya'da düzenlenen Uluslararası Hiroşima Film Festivali'nde ödüle layık görüldü.

'Melekut' karısının canı uğruna ellerini kaybeden bir piyanistin hikayesidir.

 'Melekut' adlı kısa animasyon bu sene 14'üncüsü İspanya'da düzenlenen Uluslararası crypt show Film Festivali'nde en iyi kısa film seçilerek ödül kazanmıştı.

Her iki yılda bir japonya' nın Hiroşima kentinde düzenlenen festivalin 18'incisi bu sene 20-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi.

News Code 1888744

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