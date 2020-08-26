İran yapımı animasyon Çekya'da yarışacak

İranlı sinemacı Meryem Keşkuliniya’nın yönetmenliğini üstlenen ‘12. Adım’ adlı animasyon bu sene 60’ıncısı Çekya'da düzenlenecek olan Uluslararası Zlin Çocuk ve Ergen Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

‘12. Adım’ adlı animasyon geçenlerde uluslararası 44. Annecy Film Festivali ve Hırvatistan’da düzenlenen 10. Superton Animasyon Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılmıştı.

Uluslararası Zlin Çocuk ve Ergen Film Festivali 4-10 Eylül 2020 tarihleri arasında Çekya’nın Zlin ve Prag kentlerinde düzenlenecek.