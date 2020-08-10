İran yapımı kısa animasyon Kosova'da gösterilecek

İranlı sinemacı Muhsin Rızapur'un yönettiği "Yenilmiş" adlı animasyon bu sene 11'incisi Kosova'da düzenlenecek Uluslararası Anibar Animasyon Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Daha önce New York International Children's Film Festivali ve Oscar Akademisi tarafından onaylanan Uluslararası Stuttgart Animasyon Film Festivali'ne katılan "Yenilmiş" adlı animasyonun özeti şöyledir:

"Bir tavşan bir kurt tarafından yenir. Ancak yenilen tavşan kurdun karnında daha önce yenilmiş başka bir tavşanla karşılşır. Bu iki tavşan burada birlikte yaşamaya başlar ... "

Uluslararası Anibar Animasyon Film Festivali 17-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.