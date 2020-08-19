Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

İsrail'in güvenlik şemsiyesi komşu ülkeleri koruyamaz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

BAE-İsrail anlaşmasını eleştiren Zarif, “Bölge güvenliği için en büyük tehdit olan Siyonist Rejim, bölge ülkelerine İran’ın en büyük tehdit olduğunu ve kurtarıcı olduğunu söylüyor. Bu yöntemle bölge ülkelerini aldattılar. Bölgedeki bazı ülkeler İsrail güvenlik şemsiyesini kullanmak için Filistin davasına ihanet ediyorlar. Tek bir kişi onlara, ‘Ey cahil insanlar kendisini Hamas ve Hizbullah'tan koruyamayan İsrail sizi koruyabilecek mi?’ sorusunu soramıyor. Bazı kişiler ve ülkelere akıl verilmeli. Onlar Filistin davasına ihanet ediyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan İslam ülkelerine 'BAE-İsrail anlaşmasına' karşı çıkma çağrısı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam ülkelerinin meclis başkanlarına gönderdiği mesajda, BAE’nin Siyonist Rejim ile uzlaşma anlaşma planının İslam ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Parlamentolararası Birliğin çabalarını zayıflattığını belirterek, “Hiç kuşkusuz Filistin topraklarının kurtuluşunu sadece bu ülkenin halkının iradesi sağlayabilir” dedi.

Filistin halkının haklarını ihlal eden her türlü eylemi kınayan Galibaf, Abu Dabi'nin attığı adımı ‘stratejik bir hata’ olarak nitelendirerek, “İslam ülkelerinin parlamentoları, bu utanç verici anlaşmaya karşı çıkmak için tüm parlamento önlemlerini ele almalıdır” ifadelerinde bulundu.

Tahran'dan ABD'nin tanker iddiasına yanıt: Bize ait değil

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD’nin İran’a ait 4 petrol tankerine el koyduğu iddialarına tepki gösterdi.

Zengene, “El koyulan tankerler İran’ın Venezuela’ya sattığı petrolü içeriyordu. ABD İran İslam Cumhuriyeti’ne değil, Venezuela’ya ait mallara el koymuştur” ifadelerinde bulundu.

İran'da iyileşenlerin sayısı 300 bin 881'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 168 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 19 bin 972'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 385 artarak, 347 bin 835'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 882'ının durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 300 bin 881 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.