Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü

AA'nın haberine göre, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Hoca Bahaddin ilçesinin Lala Guzer köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırıda 13 korucu ile 1 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.