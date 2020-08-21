İsrail, Filistinli balıkçılara yönelik 5 günde 47 ihlalde bulundu

Filistinli Balıkçılar Komitesinden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin pazar gününden bu yana Gazze kıyılarında avlanmaya çalışan balıkçılara yönelik 47 ihlal gerçekleştirdiğini söyledi.

Bütün ihlallerin Gazze sahillerinin bir ila bir buçuk mil açıklarında gerçekleştiğini ifade eden yetkili, İsrail güçlerinin balıkçılara doğrudan ateş açtığını, teknelerini taciz ettiğini ya da onlara karşı tazyikli su kullandığını aktardı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketler gönderilemeye devam ettiği gerekçesiyle, Filistinli balıkçıların avlanmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.