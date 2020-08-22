Siyonist güçleri Gazze'de Hamas'a ait bazı mevzileri vurdu

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siyonist İsrail ordusu topçu ateşiyle Han Yunus ve Refah kentlerinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı gözlem noktalarını vurdu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İşgal güçleri olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Siyonist Rejim, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.